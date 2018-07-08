В Башкирии поднялись цены на продукты

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Данные Башстатат относятся к 2 июля 2018 года.
Статистики сообщают, что за прошедшую неделю выросли цены на ряд овощей: на картофель - 9,3% (30,26 рублей), на морковь - 5,6% (42,57 рублей), на лук - 2,6% (26,67 рублей) и на яблоки – 102,54 рублей.
Также за это время подорожали куры охлажденные и мороженые - 121,61 рубль. Подешевела только капуста белокачанная свежая - - 29, 72 рублей.
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