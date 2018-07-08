В Башкирии поднялись цены на продукты

Статистики сообщают, что за прошедшую неделю выросли цены на ряд овощей: на картофель - 9,3% (30,26 рублей), на морковь - 5,6% (42,57 рублей), на лук - 2,6% (26,67 рублей) и на яблоки – 102,54 рублей.