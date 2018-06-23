В Башкирии подорожали социально значимые продукты

Как выяснили статисты, больше всего подорожала морковь. Один кг овоща стал дороже на шесть процентов и стоит 39 рублей.

Цены капусты, яблок, пшена, подсолнечного масла и репчатого лука выросли на 2,1-2,9 процента.

Сыры, картофель, мороженая рыба, рис, говядина, соль, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, стерилизованное молоко, сливочное масло и куры оказались среди подорожавших продуктов (0,1-1,8 процента).

Статисты также выявили продукты, которые подешевели. Ими оказались сахар, вермишель, пастеризованное молоко, гречневая крупа, чай, свинина и яйца. Эти продукты подешевели на 0,1-1,7 процента.