В Башкирии подорожали социально значимые продукты

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Башкортостанстат сравнил цены с 9 июня.
Как выяснили статисты, больше всего подорожала морковь. Один кг овоща стал дороже на шесть процентов и стоит 39 рублей.
Цены капусты, яблок, пшена, подсолнечного масла и репчатого лука выросли на 2,1-2,9 процента.
Сыры, картофель, мороженая рыба, рис, говядина, соль, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, стерилизованное молоко, сливочное масло и куры оказались среди подорожавших продуктов (0,1-1,8 процента).
Статисты также выявили продукты, которые подешевели. Ими оказались сахар, вермишель, пастеризованное молоко, гречневая крупа, чай, свинина и яйца. Эти продукты подешевели на 0,1-1,7 процента.
В магазинах ценники не поменялись лишь баранины (кроме бескостного мяса) (355 рубля) и пшеничного хлеба (43 рубля).
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