В Башкирии на поддержку малого и среднего бизнеса направят 1,3 миллиарда рублей

В соответствии с программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в течение пяти лет с 2019 по 2024 годы на эти цели будет выделена сумма в размере 1,3 миллиарда рублей.
Чуть больше половины, 0,8 миллиарда, будут выделены из бюджета Башкирии, 0,2 миллиарда – из федерального бюджета, остальная финансовая поддержка – из местных бюджетов и внебюджетных источников. Постановление от 14 ноября текущего года, подписанное премьер-министром Рустэмом Мардановым, размещено на официальном портале правовой информации.
Ответственным за поддержку предпринимателей исполнителем в программе назван госкомитет по предпринимательству и туризму. Также исполнителями обозначены минспорта и молодежной политики, республиканский минпром и другие органы государственной власти.
Целью программы является увеличение доли малого и среднего бизнеса в производстве республиканского валового регионального продукта, а также повышение доступности для малого бизнеса в получении льготного финансирования.