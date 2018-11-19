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В Башкирии на поддержку малого и среднего бизнеса направят 1,3 миллиарда рублей

19 ноября 2018, 07:18
Фото: pixabay.com
Соответствующая пятилетняя программа утверждена правительством республики.

В соответствии с программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в течение пяти лет с 2019 по 2024 годы на эти цели будет выделена сумма в размере 1,3 миллиарда рублей.

Чуть больше половины, 0,8 миллиарда, будут выделены из бюджета Башкирии, 0,2 миллиарда – из федерального бюджета, остальная финансовая поддержка – из местных бюджетов и внебюджетных источников. Постановление от 14 ноября текущего года, подписанное премьер-министром Рустэмом Мардановым, размещено на официальном портале правовой информации.

Ответственным за поддержку предпринимателей исполнителем в программе назван госкомитет по предпринимательству и туризму. Также исполнителями обозначены минспорта и молодежной политики, республиканский минпром и другие органы государственной власти.

Целью программы является увеличение доли малого и среднего бизнеса в производстве республиканского валового регионального продукта, а также повышение доступности для малого бизнеса в получении льготного финансирования.

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