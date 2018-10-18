В Уфу на форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС приехали делегации из 24 стран мира

Сегодня, 18 октября, в уфимском Конгресс-холле стартует IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Как сообщил сайт RBToday, на форум, который будет работать 18-19 октября, приехали делегации из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья и более 40 регионов России.

Малый бизнес выступает разведчиком, который ищет точки взаимодействия и пытается обойти препятствия. И возникновение отдельной бизнес-площадки на пространстве ШОС и БРИКС выглядит вполне логичным. И если на первом форуме в 2015 году участники по большей части пристреливались друг к другу, на последующих зазвучало все больше конкретики. Причем выбор регионального формата оказался весьма удачным: тем, кто живет и работает «на земле», вдали от высокой политики и большого бизнеса, проще понять друг друга, легче увидеть проблемы, которые нужно решать на государственном уровне и сформулировать свою повестку.

Пленарное заседание форума посвящено перспективам развития и сотрудничества бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС. Среди спикеров – представители правительства России и Башкирии, Торгово-промышленной палаты РФ, главы и члены правительств регионов Индонезии, России, ЮАР, Афганистана, КНР.

В рамках форума состоятся восемь экспертных сессий, такое же количество круглых столов и семинаров, в его программе много новых тем, отвечающих актуальным трендам международного делового сотрудничества. Прямая трансляция форума организована на сайте форума.

– Особенность уфимского форума в том, что мы видим в динамике проекты, представленные на нем ранее. Это значит, форум обрел свою нишу, стал местом, где бизнесмен найдет для себя новую информацию или инструмент для дальнейшей работы. Мы даем людям возможность развиваться, увидеть компании, которые воспользовались идеями, представленными здесь, возможностями взаимодействия с конкретными структурами, позволяющими достичь необходимый результат, – считает исполнительный директор Делового совета ШОС Сергей Канавский.