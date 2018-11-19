В Башкирии девочка-кадет спасла подружку из ледяной воды

МЧС России рассматривает сейчас вопрос о преставлении к награде за мужественный поступок третьеклассницы из школы №1 села Архангельское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Юную героиню зовут Зарема Абдурахмонова. Свой вполне взрослый подвиг школьница совершила 12 ноября примерно в 5 часов вечера. Вместе с подружкой Зарема возвращалась из школы мимо реки Аскын. Подруга Заремы спустилась к воде и вышла на лед, который проломился под ее тяжестью.
Зарема не испугалась и поспешила на помощь подруге. Она помогла однокласснице выбраться на берег и сопроводила ее до дома.
Стоит отметить что Зарема учится в кадетском классе МЧС России.
В настоящее время рассматривается вопрос о представлении девочки к награде МЧС России.