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В Башкирии девочка-кадет спасла подружку из ледяной воды

19 ноября 2018, 12:16
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ.
Юная героиня живет и учится в Архангельском районе республики.

МЧС России рассматривает сейчас вопрос о преставлении к награде за мужественный поступок третьеклассницы из школы №1 села Архангельское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Юную героиню зовут Зарема Абдурахмонова. Свой вполне взрослый подвиг школьница совершила 12 ноября примерно в 5 часов вечера. Вместе с подружкой Зарема возвращалась из школы мимо реки Аскын. Подруга Заремы спустилась к воде и вышла на лед, который проломился под ее тяжестью.

Зарема не испугалась и поспешила на помощь подруге. Она помогла однокласснице выбраться на берег и сопроводила ее до дома.

Стоит отметить что Зарема учится в кадетском классе МЧС России.

В настоящее время рассматривается вопрос о представлении девочки к награде МЧС России.

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