В Башкирии мать спасла из пожара троих детей из четырех

26 марта обнаружено тело ребенка в одном из домов села Иглино, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Началась доследственная проверка.

По предварительным данным, пожар начался 26 марта днем в одной из комнат жилого дома в селе Иглино. Хозяйка схватила младенца, пятилетнюю дочь и четырехлетнего сына, а трехлетнего малыша спасти не удалось. Тело мальчика обнаружили после тушения пожара.