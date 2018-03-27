В Башкирии мать спасла из пожара троих детей из четырех

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Трехгодовалый малыш скончался в горящем доме.
26 марта обнаружено тело ребенка в одном из домов села Иглино, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Началась доследственная проверка.
По предварительным данным, пожар начался 26 марта днем в одной из комнат жилого дома в селе Иглино. Хозяйка схватила младенца, пятилетнюю дочь и четырехлетнего сына, а трехлетнего малыша спасти не удалось. Тело мальчика обнаружили после тушения пожара.
Семья полная. Характеризуется положительно. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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