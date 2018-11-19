Радий Хабиров решил заглянуть в чаты членов правительства Башкирии

- Когда в Подмосковье случился ураган, там оперативно решались вопросы. Телефонограммы в наше время уже не работают, надо все решать гораздо быстрее, - сказал он. – В каждом районе глава должен быть связан с директорами школ и руководителями других организаций и предприятий, чтобы в случае возникновения ЧС можно было оперативно отменять поездки детей на автобусах или мероприятия прекращать. У нас сложный климат. Нужно быть готовыми к решению подобных вопросов.