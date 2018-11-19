Радий Хабиров решил заглянуть в чаты членов правительства Башкирии

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров обратил внимание чиновников на то, что у них должна быть отлажена оперативная связь на случай чрезвычайных ситуаций. В ответ его заверили, что такие отраслевые чаты существуют – по линии ЧС, ЖКХ и т.д.
- Включите меня в эти чаты, пусть уведомления приходят, я немного потерплю. Хочу убедиться, что вы действительно оперативно решаете все вопросы, - отметил Радий Хабиров.
Такие чаты, по его словам, могут быть созданы на платформе Whatsapp. В качестве примера Радий Хабиров вновь привел опыт своей работы в Красногорске.
- Когда в Подмосковье случился ураган, там оперативно решались вопросы. Телефонограммы в наше время уже не работают, надо все решать гораздо быстрее, - сказал он. – В каждом районе глава должен быть связан с директорами школ и руководителями других организаций и предприятий, чтобы в случае возникновения ЧС можно было оперативно отменять поездки детей на автобусах или мероприятия прекращать. У нас сложный климат. Нужно быть готовыми к решению подобных вопросов.