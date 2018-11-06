В Башкирии чиновники поклялись, что полностью готовы к зиме

Сегодня, 6 ноября, на оперативном совещании в правительстве республики председатель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов доложил о ситуации на дорогах республики.

По его данным, за период с 30 октября по 6 ноября на дорогах Башкирии произошло 77 ДТП, в которых пострадали 98 человек и погибли – 14, в том числе два ребенка.

- В основном причинами ДТП явилось несоблюдение скоростного режима, сопутствующие плохие дорожные условия зафиксированы не были, - отметил Тимур Мухаметьянов.

Отдельно чиновник остановился на ситуации в Аургазинском и Стерлитамакском районах республики, которая сложилась утром 2 ноября. После ледяного дождя там на автотрассах образовалась наледь толщиной около 5 мм, из-за которой транспорт не мог там проехать практически до полудня. Только вмешательство специальной техники помогло восстановить движение на дорогах.

В ответ на вопрос от врио главы Башкирии Радия Хабирова о том, готово ли дорожное хозяйство к зиме, Тимур Мухаметьянов подтвердил, что и запасы песчано-гравийной смести, и силы техники позволяют быть уверенными, что нештатных ситуаций зимой в регионе не случится.

Столь же уверенно ответил на вопросы руководителя республики и мэр Уфы Ульфат Мустафин.