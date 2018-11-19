Как госнаграда в Башкирии досталась спектаклю 13-летней давности

Действительно, весной 2017 года артисты балета тщательно репетировали этот спектакль, балет якобы «был воссоздан», хотя он никогда никуда не девался, стабильно, хоть и не столь часто, шел в прокате театра. Партитура балета не была видоизменена, новые танцевальные номера не включены в спектакль, новые инструменты в музыкальную ткань оркестра не добавлены. Единственное, что изменилось тогда на корректурах - симфонический оркестр театра записал фонограмму с певицей Азнакаевой (теперь вдруг можно ставить фонограммы в БГТОиБ), которая в спектакле изображает птицу Хумай.