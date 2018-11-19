Как госнаграда в Башкирии досталась спектаклю 13-летней давности

В свой последний день работы в должности главы республики Рустэм Хамитов вручил государственную премию имени Салавата Юлаева композитору и профессору УГИИ Лейле Исмагиловой за написание и постановку балета «Аркаим».
Огромной радости это награждение в нашем регионально-культурном обществе не вызвало, ибо согласно статуту (уставу) на соискание государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева могут выдвигаться произведения литературы, искусства, научные труды и архитектурные сооружения, созданные (напечатанные, публично исполненные, сооруженные) не более чем за два года со дня выдвижения, то есть созданные и реализованные в период с октября 2016 по октябрь 2018.
На сайте театра указана дата премьеры спектакля как 15 июня 2005 года. Я прекрасно помню тот день, так как был на премьере и приятно удивился великолепной работой дирижера-постановщика Роберта Лютера. Теперь появляется ряд острых вопросов - каким образом наградная комиссия допустила к участию спектакль 13-летней давности? Каким образом министерство культуры РБ не среагировало на это? Где было руководство Театра оперы и балета, когда необходимо было среагировать на эти процессы и какова его роль?
Многие пожелают отмахнуться и проигнорировать столь вопиющий факт дискредитации самой крутой госнаграды нашей республики. Аккурат перед Днем республики, 10 октября 2018 года, Хамитов вручил премии Исмагиловой и Петрову за балет, который они создали в 2005 и скорректировали в 2017 году. Получается, что Хамитов вручил награду за репетиции балетной труппы, а не за постановку спектакля.
Действительно, весной 2017 года артисты балета тщательно репетировали этот спектакль, балет якобы «был воссоздан», хотя он никогда никуда не девался, стабильно, хоть и не столь часто, шел в прокате театра. Партитура балета не была видоизменена, новые танцевальные номера не включены в спектакль, новые инструменты в музыкальную ткань оркестра не добавлены. Единственное, что изменилось тогда на корректурах - симфонический оркестр театра записал фонограмму с певицей Азнакаевой (теперь вдруг можно ставить фонограммы в БГТОиБ), которая в спектакле изображает птицу Хумай.
Мода давать премии за танцевальные успехи появилась именно при Рустэме Закиевиче, ведь именно таким способом министр культуры Амина Шафикова поощряет своих приближенных: Даутов в 2014 году получил награду за обработки «Плясовой и Девичьего танца» для оркестра народных инструментов, а в 2016 директор театра Ильмар Альмухаметов выставил на соискание премии своих солистов балета «за популяризацию театрально-сценического искусства».
Как-то после очередного совещания по вопросам культуры (это было по итогам прошедших саммитов) на пресс-подходе Хамитов сказал в интервью: «Культура у нас в республике только встает на такие, знаете, хрупкие ножки». Создание этой ситуации произошло по нескольким причинам, которые указаны выше и еще по одной, которую необходимо отметить.
В деятельности театра законодательно не регламентировано что есть «корректура спектакля», что есть «восстановление спектакля», что является «постановкой», а что «премьерой». В другой стране или в другом регионе подобный номер бы не проскочил, в нашем же случае такие процессы происходят постоянно.
Согласно Закону РБ о государственных наградах и почетных званиях РБ от 30 декабря 2005 г. N271-з, в статье 13 пункт 1 подробно указано, как действовать в случае отмены награждения и присвоения почетного звания РБ, и что делать в случае необоснованного представления и недостоверности представленных сведений или неверных документов. Думаю, наградному отделу и министерству культуры необходимо пересмотреть свою политику.