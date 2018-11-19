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Рустэм Сулейманов
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2018
Как госнаграда в Башкирии досталась спектаклю 13-летней давности
19 ноября 2018, 21:01
Японская катана и испанская наваха: как в Уфе выбирали лучших юных скрипачей мира
21 сентября 2018, 15:14
Стали известны имена финалистов Второго тура конкурса скрипачей в Уфе
20 сентября 2018, 12:10
Бах, Моцарт, Паганини: Как в Уфе выбирают лучшего скрипача мира
19 сентября 2018, 12:02
«Ни Свет, ни Заря» - оркестр Башкирии без скрипок
29 марта 2018, 11:21
2017
Культурные гранты в Башкирии - что не так?
13 апреля 2017, 11:59
2016
Скрипач Рустэм Сулейманов о биении "Сердца Евразии"
30 мая 2016, 17:44