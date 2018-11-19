Аншлаги в Зауралье: «Ансамбль «Мирас» вернулся с гастролей

Зауралье республики богато на талантливых людей. В ансамбле «Мирас» много артистов-выходцев из этих районов. В Исянгулово дом культуры был забит до отказа желающими взглянуть на выступления уже повзрослевших Азата Юланова, Алины Лавецкой и Рауфа Исянчурина. В школьные годы без них не проходило ни одно культурное мероприятие, призналась Гульнара Тулябаева, руководитель образцового танцевального коллектива “Үҫәргән бөркөттәре” с.Исянгулово.