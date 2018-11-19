Аншлаги в Зауралье: «Ансамбль «Мирас» вернулся с гастролей

Концерты стартовали 12 ноября 2018 года в Кугарчинском районе, затем коллектив выступил в Зианчуринском, Хайбуллинском и Баймакском районах. Везде артистов ансамбля встречали с искренним теплом, каждый из номеров вызывал бурные овации, а после выступлений долго не хотели отпускать и аплодировали стоя.
Концерт в Мраково состоялся с огромным успехом. Некоторые жители Кугарчинского района, не успевшие на него, приехали на следующий день в Исянгулово, чтобы насладиться виртуозным мастерством уфимских артистов.
Зауралье республики богато на талантливых людей. В ансамбле «Мирас» много артистов-выходцев из этих районов. В Исянгулово дом культуры был забит до отказа желающими взглянуть на выступления уже повзрослевших Азата Юланова, Алины Лавецкой и Рауфа Исянчурина. В школьные годы без них не проходило ни одно культурное мероприятие, призналась Гульнара Тулябаева, руководитель образцового танцевального коллектива “Үҫәргән бөркөттәре” с.Исянгулово.
В селе Акъяр желающих посмотреть на творчество ансамбля было не меньше, билеты были раскуплены задолго до начала концерта. Выступления своих земляков Марата Султанова и Элины Вахитовой хайбуллинцы встречали сильными овациями.
Завершающий концерт гастролей прошел в первой столице республики Башкортостан, в селе Темясово Баймакского района. До выступления артистам удалось посетить музей Ахмет-Заки Валиди, который является гордостью села и пользуется популярностью среди гостей.
Особо волнительным был тот факт, что в зале присутствовал Динислам Искужин, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, постановщик танцев “Маршрут” и “Йыуаса”.
Во время концерта особое внимание так же уделялось выходцам Баймакского района и г.Сибай – Алмасу Сирусину, Юниру Сагинбаеву, Салиме Юлдашбаевой, Анфару Нурмухаметову, Дине Муллагалямовой, Айгуль Усмановой и Нурзиле Каиповой.
Во всех районах зритель по достоинству оценил многообразие номеров культуры разных народов. Ансамбль презентовал свои самые яркие и запоминающиеся постановки, среди которых достойно были исполнены вокально-хореографические композиции «У шатра», «Өлгөр», «Йыуаса» и «Салауат мираҫы». Среди наиболее полюбившихся зрителям выступлений стали башкирский шуточный танец «Веселые игры» в исполнении мужского состава балета, русский танец «Сибирь» и ительменский танец «У моря». Высокий уровень исполнительского мастерства показал хор ансамбля: старинная казачья песня «Матушка Россия», турецкая песня «Камаль Паша», татарская песня «Гармун» и др. А вокально-инструментальный дуэт Залии Ганиатуллиной (кыл-кубыз, вокал) и Юнира Сагинбаева (курай, вокал) «Хан ҡыҙы» поразил своей уникальностью и эмоциональностью.
Ансамбль и в следующем месяце продолжит гастрольную деятельность. За графиком концертов можете следить на нашем официальном сайте https://mirasufa.ru/