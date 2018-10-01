В уфимской галерее «Мирас» открылась юбилейная выставка Ольги Самосюк

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Медиакорсеть публикует фоторепортаж Екатерины Тонконогой.
27 сентября в галерее «Мирас» открылась юбилейная выставка известного графика, члена Союза Художников России, заслуженного художника РБ Ольги Александровны Самосюк «Творческие хроники. Офорт». Продлится выставка до 20 октября.
В экспозиции представлены серии в разные периоды, каталоги участия в международных биеннале и триеннале печатной графики, различные предметы из мастерской художника, включая материал для создания офорта, и арт-объекты.
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