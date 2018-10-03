Ансамбль из Уфы «Мирас» откроет сезон премьерой постановки о мёде и песней Леннона

Концерт состоится 12 октября 2018 года в Городском Дворце культуры (проспект Октября, 137). Начало в 19.00 часов.

Ансамбль песни и танца «Мирас» – один из самых востребованных профессиональных коллективов России. Яркие, запоминающиеся образы и виртуозность исполнения мгновенно завоёвывают сердца сотен тысяч зрителей.

В сольной концертной программе вас ожидают премьерные номера в различных исполнительских жанрах. Ансамбль работает и над восстановлением песен, танцев прежних лет. Так, на сцену вернулся свадебный абхазский танец «Праздничный». Главной премьерой сезона станет вокально-хореографическая композиция «Башкирский мёд». Хореограф-постановщик – Валерий Анучин (г. Москва).

«Я думал, как сделать танец интересным, красочным, осмысленным. Не хотелось банального номера с бочонками мёда, - рассказывает постановщик. – Так, пришла идея райского сада – с цветами и с теми, кто собирает нектар».

Как известно, в 2021 году Башкортостан готовится встречать участников Международного конгресса «Апимондия». Тема одного из главных брендов республики особенно актуальна в преддверии этого события.

Уфимских зрителей ждет ещё одна премьера, песня «Imagine» одного из основателей и участника легендарной группы «The Beatles» Джона Леннона. Именно её артистам «Мираса» выпала честь исполнить на открытии Фестиваля «Танцы и музыка и мира» в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.