Ансамбль «Мирас» наводит мосты дружбы Уфа–Новосибирск

Государственный концертный зал имени А.Каца тепло принял гостей из Уфы. А провожал - стоя, с бурными и продолжительными овациями.

Прежде, чем приступить к рассказу об этих гастролях, стоит сказать несколько слов про концертный зал, в котором уфимцам довелось выступать. Арнольд Кац - фигура для музыкальной истории Новосибирска культовая, с его легкой руки путевку в жизнь получили многие выдающиеся музыканты не только российского, но и мирового уровня. Долгое время Арнольд Михайлович возглавлял Дом политпросвещения, на месте которого и был построен современный концертный зал, носящий его имя. Зал этот мало того, что оборудован по всем современным стандартам, но и, несмотря на юный возраст, успел повидать музыкантов первой величины. В разное время здесь выступали Владимир Спиваков, Денис Мацуев и многие другие жители музыкального Олимпа. Под стать высоким гостям и публика - искушенная, требовательная. Выступать перед такой аудиторией - большая честь, но одновременно и самый настоящий экзамен, проверка на прочность.

"Конечно, волновались, выходя на сцену. Неважно, какой у тебя опыт, сколько лет ты выступаешь, волнение всегда остается. Но сегодня отдача от публики чувствовалась с самых первых минут. Сложно передать словами, каково это - ощущать, как зал ловит каждое слово, каждое движение, видеть, как горят глаза..." - так описывали свои впечатления артисты "Мираса" "по горячим следам", сразу после концерта.

Да, организаторы угадали, доверив выступление, приуроченное ко Дню народного единства, именно уфимскому коллективу. Богатая концертная программа ”Мираса” объединяет великое множество национальных мотивов, запад в ней встречается с востоком, а русское, башкирское и татарское народное творчество органично сплетаются с наследием множества иных наций. Это и есть единство, когда казачья плясовая сменяется тягучей песней крымских татар, а за молдавским танцем следуют турецкие мотивы…

Выходя из зала, зрители не скупились на комплименты. «Для меня это настоящее открытие», «очень здорово придумано, впечатляющий сплав различных национальных культур, который придётся по вкусу самой широкой публике», «сегодня мы с удовольствием познакомились с башкирской культурой – тонкой, построенной на контрастах», «все было сделано мастерски, вдохновенно и здорово» - это лишь малая толика того, что можно было услышать от растроганной публики.

По достоинству оценили труд уфимских артистов и коллеги по цеху.

- Сильная постановка, которая очень мощно сделана и хорошо продумана, - говорит директор Новосибирского колледжа культуры и искусств Александр Иванов. – Здесь и вокальная часть, и хореография – все на высоте, хорош как каждый номер в отдельности, так и вся программа, яркая, насыщенная и разнообразная. Я много лет в искусстве и прекрасно понимаю, насколько трудно добиться такого баланса, такой слаженной работы – это дорогого стоит. Остаётся только завидовать энергии и напору руководителей ансамбля, которые смогли добиться от артистов такой отдачи. Это мощный коллектив, можете мне поверить. Так сочетать танцевальную группу с хором не каждому дано, это большая и тяжёлая работа, которая кроется за кажущейся лёгкостью.

Рафкат Тагиров, председатель исполнительного комитета регионального культурного центра башкир Новосибирской области, оценил выступление земляков лаконично:

- Всё очень здорово, молодцы! Мы всегда рады принимать здесь коллективы из Башкортостана. Думается, после сегодняшнего концерта поклонников у «Мираса» на новосибирской земле станет намного больше. Мы будем с нетерпением ждать следующего визита!

Директор Новосибирского областного татарского культурного центра Равза Тихомирова рассказала, что от желающих посетить выступление уфимцев буквально не было отбоя. Спрос на национальную культуру есть, и «Мирас» прекрасно его удовлетворил. Что говорить, если в концертном зале собрались не только жители Новосибирска, но и гости из, например, Барнаула, проехавшие немало километров, чтобы увидеть «Мирас».

Не жалеют добрых слов и официальные лица. Концерт почтили своим присутствием, в частности, главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семёнов и заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.