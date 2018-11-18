mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Уфа» выиграла турнир на Кипре в серии пенальти

18 ноября 2018, 19:15
Фото: Youtube.com
В основное время игра закончилась со счетом 1:1.

ФК «Уфа» одержала победу в коммерческом турнире Korantina Homes Cupe 2018 на Кипре. Соперником «Уфы» стал действующий чемпион Латвии «Рига».

В основное время игра закончилась вничью – 1:1. Первым гол забил Иван Пауревич. Латвийская команда отыграла мяч после пенальти, назначенного в ворота Беленова.

По регламенту турнира в случаи ничейного исхода победитель определялся в серии пенальти.

Александр Беленов дважды отбил пенальти, в то время как вратарь соперника – только один раз.

В составе уфимцев пенальти забили Игорь Дивеев, Александр Пуцко, Дмитрий Живоглядов, и решающий удар нанес Игорь Безденежных. Удар Вячеслава Кротова латвийский голкипер сумел отразить.

В результате «Уфа» выигрывает и забирает призовые этого турнира. В прошлом году эта сумма составляла 25 тысяч евро.

Материалы по теме
«Уфа»-«Спартак»: Хозяева поля победили с разницей в два мяча Из ФК «Уфа» могут уйти четыре игрокаКак "Уфа" в финале турнира на Кипре вырвала победу
#Новости#Футбол#ФК "Уфа"#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48