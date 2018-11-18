«Уфа» выиграла турнир на Кипре в серии пенальти

ФК «Уфа» одержала победу в коммерческом турнире Korantina Homes Cupe 2018 на Кипре. Соперником «Уфы» стал действующий чемпион Латвии «Рига».
В основное время игра закончилась вничью – 1:1. Первым гол забил Иван Пауревич. Латвийская команда отыграла мяч после пенальти, назначенного в ворота Беленова.
По регламенту турнира в случаи ничейного исхода победитель определялся в серии пенальти.
Александр Беленов дважды отбил пенальти, в то время как вратарь соперника – только один раз.
В составе уфимцев пенальти забили Игорь Дивеев, Александр Пуцко, Дмитрий Живоглядов, и решающий удар нанес Игорь Безденежных. Удар Вячеслава Кротова латвийский голкипер сумел отразить.
В результате «Уфа» выигрывает и забирает призовые этого турнира. В прошлом году эта сумма составляла 25 тысяч евро.