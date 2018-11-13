Из ФК «Уфа» могут уйти четыре игрока

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что уже зимой клуб могут покинуть четыре игрока, сообщают «Вести-Башкортостан».

Фамилии игроков в клубе не раскрывают, но нетрудно предположить, что это могут быть Игорь Дивеев, которым уже интересовался лондонский «Арсенал», Дмитрий Живоглядов, Еркебулан Сейдахмет (им интересовались казахские клубы) и Оливер Тилль, который неплохо проявил себя после перехода из люксембургского «Прогреса».

Попытка уфимской команды пробиться в групповой этап еврокубков вылилась в потерю важных очков в чемпионате страны. К 14-му туру ФК «Уфа» поменяла тренера и одержала победу над московским «Спартаком».

Сейчас клуб находится на 14 месте в турнирной таблице - в зоне стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге.