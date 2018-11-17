В воскресенье ФК «Уфа» сыграет в финале турнира Korantina Homes Cup 2018

16 ноября «Уфа» сыграла с кипрской командой «Пафос» и обыграла ее со счетом 2:1. Голы в составе уфимцев забили Ловро Бизяк и Игорь Безденежных. ФК «Рига» в свою очередь обыграла лидера чемпионата Кипра «АЕЛ» со счетом – 2:0.