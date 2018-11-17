В воскресенье ФК «Уфа» сыграет в финале турнира Korantina Homes Cup 2018

Завтра, 18 ноября, на Кипре футбольный клуб «Уфа» сыграет в финале коммерческого турнира Korantina Homes Cup 2018. Соперником уфимского клуба станет действующий чемпион Латвии ФК «Рига».
16 ноября «Уфа» сыграла с кипрской командой «Пафос» и обыграла ее со счетом 2:1. Голы в составе уфимцев забили Ловро Бизяк и Игорь Безденежных. ФК «Рига» в свою очередь обыграла лидера чемпионата Кипра «АЕЛ» со счетом – 2:0.
Победитель турнира определится завтра в 22.00 уфимского времени. Матч «Уфа» - «Рига» можно будет посмотреть в трансляции на канале ФК «Пафос».
Футбольный клуб «Уфа» уже побеждал в этом турнире в прошлом году, тогда за победу клуб получил 25 тысяч евро призовых.