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В Уфе пройдет Российский юридический форум

17 ноября 2018, 06:11
Фото: Mkset.ru
Тема форума - «Конституционализм в XXI веке».

В преддверии Дня юриста, который в России отмечается в начале декабря, в Уфе 30 ноября и 1 декабря в рамках ежегодного мероприятия «Юрист года» пройдет Российский юридический форум «Конституционализм в XXI веке».

В нем примут участие депутаты Государственной Думы, Госсобрания Башкирии, представители исполнительной власти региона, бизнеса и юридического сообщества.

На форуме также состоится презентация книги сопредседателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова «Страсти по праву».

Вот основные мероприятия форума:

30 ноября, Институт права БашГУ

14.00 Круглый стол «Верховенство права и национальные интересы России»

1 декабря, отель Sheraton

9.30-10.30 Деловой завтрак на тему: «Четвертая власть на защите прав человека»

11.00-12.30 Пленарное заседание на тему: «Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества»

13.00-14.30 Пленарное заседание на тему: «Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества»

1 декабря, Институт права БашГУ

15.00-16.00 Презентация книги Павла Крашенинникова «Страсти по праву»

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