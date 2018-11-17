В Уфе пройдет Российский юридический форум

В преддверии Дня юриста, который в России отмечается в начале декабря, в Уфе 30 ноября и 1 декабря в рамках ежегодного мероприятия «Юрист года» пройдет Российский юридический форум «Конституционализм в XXI веке».
В нем примут участие депутаты Государственной Думы, Госсобрания Башкирии, представители исполнительной власти региона, бизнеса и юридического сообщества.
На форуме также состоится презентация книги сопредседателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова «Страсти по праву».
Вот основные мероприятия форума:
30 ноября, Институт права БашГУ
14.00 Круглый стол «Верховенство права и национальные интересы России»
1 декабря, отель Sheraton
9.30-10.30 Деловой завтрак на тему: «Четвертая власть на защите прав человека»
11.00-12.30 Пленарное заседание на тему: «Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества»
13.00-14.30 Пленарное заседание на тему: «Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества»
1 декабря, Институт права БашГУ
15.00-16.00 Презентация книги Павла Крашенинникова «Страсти по праву»