Уфимский юрист предложил сделать жилье для молодых семей более доступным
Заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов считает хорошим выходом из сложной ситуации разработку новой программы для молодых семей.
В Уфе проходит строительный бизнес-форум, основным событием которого стало пленарное заседание «Закон о долевом строительстве: взаимодействие власти и бизнеса». Его организатором выступил Госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре. Главными спикерами заседания выступили председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Григорий Невоструев и министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. В работе форума принимают активное участие уфимские застройщики и представители банковской отрасли.
Повышенное внимание участников форума вызвало обсуждение возможных мер дополнительного стимулирования строительного сектора. С докладом на эту тему выступил член комитета по строительству БРО «Опора России», заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов.
- Ни для кого не секрет, что для застройщиков наступили не самые лучшие времена – спрос так и не вернулся к докризисному уровню, нестабильный курс валют приводит к постоянному удорожанию строительных материалов, а революционные изменения в 214-ФЗ и вовсе ставят под сомнение существование многих застройщиков. Все мы помним кризис автомобильной отрасли. Тогда чтобы не остановить производство и не допустить роста безработицы, государство приняло меры по стимулированию спроса на автомобили, - отметил Эдуард Камалетдинов. - Предлагаю рассмотреть возможность разработки программы по аналогии с автомобильной под названием «Первая квартира». Она позволила бы молодым семьям при покупке первой квартиры получить субсидию на определенный процент от стоимости квартиры или обеспечить им субсидирование процентной ставки. Для многих молодых людей это может стать хорошим подспорьем, ведь существующие программы поддержки на федеральном и региональном уровнях фактически не работают. Также предлагаю разрешить получение дополнительного налогового вычета при покупке новостройки (сейчас налоговый вычет можно получить только один раз).
Эдуард Камалетдинов уверен, что указанные меры сделают покупку новостройки более привлекательной для всех граждан, а для государства он мог бы обернуться ростом экономики, когда каждый рубль, вложенный в строительство, принесет оборот в разы больше.
Председатель Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Григорий Невоструев позитивно оценил высказанные идеи и поручил конкретизировать их для возможной разработки законопроекта совместно с Госсобранием республики.
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