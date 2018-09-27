Уфимский юрист предложил сделать жилье для молодых семей более доступным

- Ни для кого не секрет, что для застройщиков наступили не самые лучшие времена – спрос так и не вернулся к докризисному уровню, нестабильный курс валют приводит к постоянному удорожанию строительных материалов, а революционные изменения в 214-ФЗ и вовсе ставят под сомнение существование многих застройщиков. Все мы помним кризис автомобильной отрасли. Тогда чтобы не остановить производство и не допустить роста безработицы, государство приняло меры по стимулированию спроса на автомобили, - отметил Эдуард Камалетдинов. - Предлагаю рассмотреть возможность разработки программы по аналогии с автомобильной под названием «Первая квартира». Она позволила бы молодым семьям при покупке первой квартиры получить субсидию на определенный процент от стоимости квартиры или обеспечить им субсидирование процентной ставки. Для многих молодых людей это может стать хорошим подспорьем, ведь существующие программы поддержки на федеральном и региональном уровнях фактически не работают. Также предлагаю разрешить получение дополнительного налогового вычета при покупке новостройки (сейчас налоговый вычет можно получить только один раз).