Юрист о конфликте журналиста и приставов в Башкирии: Виноваты обе стороны

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров прокомментировал видео конфликтной ситуации, в ходе которой журналиста «убрали» с места исполнения.

Вчера Медиакорсеть опубликовала видео конфликта в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии, в ходе которого, по словам журналиста районной газеты «Оскон» Гаделя Ишмуратова, судебный пристав ударил его электрошокером. Приставы считают, что журналист мешал их работе по исполнению судебного решения о выселении семьи Ильгамовых из дома, который на 4/5 принадлежал взыскателю. Журналист считает, что он действовал в рамках закона о СМИ.

Мы попросили посмотреть видео и оценить действия сторон этой конфликтной ситуации юриста, управляющего партнера судебного агентства «Барристер» Айдара Мулланурова.

- В действиях обеих сторон, снятых на видео, можно усмотреть нарушения, - рассказал Медиакорсети Айдар Муллануров. – Не припоминаю норм закона, которые запрещают присутствие журналиста при совершении приставами исполнительных действий. Судебные приставы представляют публичную власть, и они должны быть готовы к тому, что их деятельность будет освещаться. И если журналист не мешал процессу, а готов был спокойно наблюдать в стороне, то не было оснований для его удаления. Также нельзя запрещать видеосъемку и проявлять агрессию к тем, кто снимает, не мешая при этом, такой момент есть в действиях судебного пристава в кадре.