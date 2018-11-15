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В Уфе велосипедисту вечером темно ездить даже в центральном парке

15 ноября 2018, 17:39
Фото: Mkset.ru
20.20-20.30, Госцирк - Юрюзань.

Поздней осенью всё чаще возвращаемся домой затемно. Сегодняшний вечер не стал исключением. На Проспекте есть велодорожка и нормальное освещение. Но Уфа, я уверен, готова биться за звание столицы пыли.

Чтобы не дышать выхлопами и смогом, решаю ехать через центральный парк.

Велодорожка в парке есть, но имеет причудливую трассировку. Напрямую через парк не проехать - только с петлёй в 0,5 км. Поэтому нарушаю и проезжаю 10 метров по пешеходной части. Вуаля - я снова на велодорожке!

Но радоваться рано. В парке не все пути освещены. И в центральном парке столицы республики приходится включать фонарь на максимум. Минута по темноте и можно спокойно ехать по свободной и тихой улице Блюхера.

Итог - 10 минут и я уже дома.

Если бы я выбрал общественный транспорт, то от подъезда до проходной путь занял бы 15 минут. Пешком - 20. Так что на расстояниях до 5 км велосипед вне конкуренции. Хотите сэкономить время? Пересаживайтесь на велосипед!

Чего не хватает лично мне в системе общественного транспорта? Возможности без опаски оставить велосипед на узловых остановках (Галле, Спортивная, ГДК, Конди, Восьмиэтажка). Тогда бы эффективность передвижения значительно увеличилась. Ну и - больше велодорожек внутри районов!

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