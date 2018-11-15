Центральный рынок в Уфе: новые рейсы старых автобусов

Центральный рынок - пожалуй, главный транспортный узел города. Так называются три остановки: из центра по проспекту, с проспекта в центр и от Уфа-Арены до Молодежного микрорайона.

11:48, я на первой из перечисленных остановок, от центра до проспекта. Здесь людно и немного тесно, несмотря на утро. За 15 минут дежурства состав людей сменился практически весь, так что о массовом недовольстве речь не идет. Сзади остановки какой-то дешево выглядящий салон красоты. В случае дождя - есть навес, но для такого числа людей этого мало. Скамейки немного пыльные, но это естественно - сегодня ветрено. В остальном весьма чисто. Обозначения остановки нет. Особых условий для инвалидов ни здесь, ни на "кольцевой" остановке не было - я думаю, "колясочникам" удобнее перемещаться на такси. Расписание в наличии и закреплено примерно в двух метрах над землёй. Не все рейсы ему соответствуют. 249 останавливается каждые 2-3 минуты, чаще положенного. 247 и 243 не было вовсе, как и 51 от Башавтотранса. Прочие автобусы и маршрутки примерно попали в свои интервалы.

Из необычных маршрутов - 165 (был обозначен "как 432"), 350 и некий 25 - похоже, бывший 290. Справедливости ради, на других 25-ых, номер уже был напечатан, но на бумаге поверх предыдущего номера.

Не были указаны в расписании, но остановились 39 (дважды) и 290. 110 я не застал, однако, известно, что он останавливается.

Рейсы были новые, но почти все автобусы старые, очевидно, их просто переименовали. Как правило, в каждом виднелось достаточно свободных мест, но ещё раз - это утро. Пустовато было только в 216, полагаю, горожане не привыкли к нему.

51 и 57А почти синхронно стартовали от остановки, следующей вглубь центральных районов со стороны проспекта. Через пару минут так же прибыл 110, здесь же я впервые за время наблюдения увидел 247.Вновь был 25 и новый персонаж - не то 239, не то 74.Расписание есть, но частично перекрыто объявлением. Электронное табло сломано или выключено. 107 я не застал.

Эта остановка более просторная. Карниз вместит, пожалуй столько же людей, сколько вся предыдущая описанная остановка. Более чисто. В остальном расклад примерно такой же.

Остановка "от арены" стоит особняком. По фото кажется, что там много маршрутов (на ДубльГИСе, например, указаны четыре), но все эти маршрутки - 55 и все они стоят. Компанию им ненадолго составил 391д. Расписания нет - лишь бесполезное объявление о маршруте 227, который я все равно не увидел.