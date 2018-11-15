Константин из Затона мечтает передвигаться по городу на троллейбусе

Константин из Затона мечтает передвигаться по городу на троллейбусеВидео
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08:51. Волонтеры «Медиакорсети» подвозят пассажиров за беседы об общественном транспорте.
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Видео: Роман Осокин, Артем Михайлов, mkset.ru
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Авторы проекта «Подвезу за интервью» Роман Осокин и Артем Михайлов, подвозя до пункта назначение жителя микрорайона Затон Константина, узнали, что он думает о решении проблемы общественного транспорта Уфы. #уфалогия #уфалогиятранспорт
Что предлагает Константин и на чем он мечтает передвигаться по городу и почему, смотрите в видео.
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