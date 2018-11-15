Константин из Затона мечтает передвигаться по городу на троллейбусе

Авторы проекта «Подвезу за интервью» Роман Осокин и Артем Михайлов, подвозя до пункта назначение жителя микрорайона Затон Константина, узнали, что он думает о решении проблемы общественного транспорта Уфы. #уфалогия #уфалогиятранспорт

Что предлагает Константин и на чем он мечтает передвигаться по городу и почему, смотрите в видео.