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В Уфе пассажир мечтает совместить поездку на велосипеде и автобусе

15 ноября 2018, 05:23
Фото: Ксения Салазанова / Mkset.ru
8:00, Остановка «Дмитриевка».

Ждать нужного маршрута приходится около 15 минут. И вот, наконец, подъезжает переполненная маршрутка, отдаю предпочтение ледяному башавтотрансовскому «НефАЗу», следующему по маршруту 30к. Очень холодно. Одеревеневшими пальцами набиваю свои впечатления

Доезжаем до Центрального рынка, выхожу. Пересаживаюсь на «ПАЗик», следующий до Гостиного двора. От Дмитриевки до Гостиного двора добиралась около часа.

Итог: замерзла, долго ждала, надышалась автомобильными запахами, пока стояли в пробке на автовокзале.

Стоимость проезда: 50 рублей - если на 30-м автобусе, но они ходят редко и не по расписанию с дальнейшей пересадкой на «ПАЗик» до Гостиного двора, либо 65 рублей, если на 391-ой маршрутной «ГАЗели» (причем это стоимость в одну сторону).

Чтобы я хотела изменить: если бы была такая возможность, то ехала бы на велосипеде до СТО – конечной 30-ых автобусов. Затем загружала бы велосипед в автобус, заплатила бы за него - 20-25 руб, доехала до автовокзала, далее – снова на велосипеде до Гостиного двора.

В итоге подвигалась бы с утра, взбодрилась, получила хорошее настроение. Ведь именно я сама контролирую скорость и прочие важные аспекты движения на своем велосипедном маршруте. Да и стоимость проезда была бы дешевле – всего 50 рублей.

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