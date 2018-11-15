В Уфе пассажир мечтает совместить поездку на велосипеде и автобусе

Чтобы я хотела изменить: если бы была такая возможность, то ехала бы на велосипеде до СТО – конечной 30-ых автобусов. Затем загружала бы велосипед в автобус, заплатила бы за него - 20-25 руб, доехала до автовокзала, далее – снова на велосипеде до Гостиного двора.