"Добралась быстрее, чем неделю назад" - едем на работу в Уфе на "Нефазе"

Пока я смотрела по сторонам, подруга уже кричит мне: «Поехали, наш автобус». В 8:10 мы сели на 290 нефаз, сегодня впервые увидела, что по данному маршруту пустили автобусы ГУП «Башавтотранс». Сидячих мест конечно же не было, но здесь хотя бы стоять удобно, не то что в «вонючих пазиках».