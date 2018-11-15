Уфимка выяснила, соблюдают ли ПДД на транспортных остановках

На остановке общественного транспорта "М.Рыльского" предусмотрено все: есть скамейки, вывешен на видном месте график движения транспорта, предусмотрено место для заезда транспорта. Территорию всегда убирают, но на самой остановке нет пассажиров. Удивительно? А все потому что автотранспорт останавливается до начала самой остановки, вот и пустует там.

"Стоит знак дорожного движения, и каждый транспорт должен осуществлять посадку после этого знака. У нас же данное правило соблюдают только автобусы Башавтранспорта. Частники плевать хотели, и останавливаются чуть-ли на перекрестке" - возмущается Радик Гарифуллин, который подробно разъяснил пункт 5.16 ПДД «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»

Напомним, согласно ГОСТ знак 5.16 устанавливается вначале посадочной площадки, то есть остановившееся маршрутное транспортное средство будет находиться полностью после знака. Так исключается, что автобус закроет видимость знака.

"Я каждый раз прихожу на остановку (примечание - после установленного знака МТС"), но ни один автобус там не останавливается. Потому что они забрали пассажиров уже до остановки. И народ уже сам привык, подстроились" - возмущается герой репортажа.