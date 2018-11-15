Уфимская экономическая геометрия: как улучшить логистику города и решить его проблемы

Уфимец, участник проекта Андрей Борисов поделился своим мнением о решении транспортной проблемы.

Уфимцы активно подключились к проекту Медиакорсети, обсуждая транспортную проблему. Куда исчезли автобусы из точек А, В и С… Почему из точки К в точку М не доедешь по прямой… Чем виноват житель Шакши, который тратит на проезд зачастую в 3 раза больше, чем обитатель центра… Поскольку понимаю и люблю логистику, попробую на уровне эксперта-дилетанта вывести некие закономерности.

Выявленные проблемы однозначно копились даже не годы – несколько десятков лет. В чем-то они обусловлены и «гантелеобразной» формой нашего города. Когда десятки тысяч человек утром и вечером одномоментно пытаются переместиться из одного «шарика» гантели в другой по соединительной «ручке»… Не все нобелевские лауреаты взялись бы за однозначный и оперативный рецепт спасения. Вторая сторона вопроса – полная, увы, некомпетентность городских и республиканских чиновников, которые любую проблему (не только транспортную) решают двумя способами:

1) замалчивать ее до последнего – авось начальство не спросит (мнение уфимцев при этом им глубоко «по барабану»);

2) методом «тришкиного кафтана»: профинансировать по минимуму что-то одно, убрав финансирование менее «хайповых» вопросов. Плюс полное отсутствие до недавнего времени КОНТРОЛЯ их имитации деятельности.

Но, как видим, «нарыв» лопнул. Так жить дальше нельзя. Перед новоназначенными главами республики и города стоит непростая задача: минимумом средств и в кратчайшее время сбить народное недовольство и привести состояние транспортной системы Уфы хоть в какой-то цивилизованный вид. Думаю, критиканов по этому поводу и так хватает.

Переходим к делу. Классическая логистика учит, что правильный товар (в нашем случае – комплекс транспортных услуг для горожанина) должен быть в правильном месте (а это разумная и равномерная сеть исправных и комфортных автобусов, троллейбусов и трамваев плюс «городская электричка»), в достаточном количестве и по справедливой цене. Все! И самый верный путь – применить к Уфе успешно зарекомендовавшие себя системы из других городов, сделав поправку на «вытянутый» ее вид.

Надо признать, что в двух подобных городах – Волгограде и Сочи – проблем также хватает. Но в Волгограде более мозгоразвитые градоначальники построили в свое время и не загубили скоростной трамвай, а в Сочи при подготовке к Олимпиаде-2014 вбухали столько федеральных денег, что коллапса, подобного уфимскому, там теперь точно нет. Очевидно, что готовые примеры для подражания – это Москва и Казань. Все, кто бывал там, подтвердят: идут постоянные перемены к лучшему. Транспорт ходит по четкому графику и практически круглосуточно.

В Москве внедрена наиболее справедливая форма оплаты – единая 90-минутная карта, которая сразу уравняла в правах всех пассажиров независимо от количества пересадок и формы собственности перевозчиков (муниципальная/частная).

Глава республики Хабиров применил к городским маршруткам непривычный для нас метод тотальной артподготовки. Несомненно, что практикующееся до этого мягкое увещевание, а, возможно, и общность интересов у неких «иксов» и владельцев автобусов, никакого эффекта не давало. Не мне судить, верен он или нет. Но то, что уфимцам и жителям пригородов это пока приносит только большие неудобства и финансовые потери, которые никто компенсировать не собирается – клинический факт. Поэтому комплекс мер должен быть разделен на две составляющие: 1) оперативные; 2) системные и долгосрочные.

Я и логист-то уровня «трех куриц», а юрист совсем никакой. Поэтому, просто как неравнодушный горожанин, могу только набросать список стоящих перед властями задач, который могли бы реализовывать компетентные специалисты (а они, несомненно, есть! либо привлечь московских или казанских практиков). Спасибо собеседникам по Фейсбуку, которые также обращают внимание именно на эти проблемные места.

Оперативные.

Восстановить все отмененные на данный момент маршруты, выдав владельцам маршрутные карты на строго определенный срок. (Например, на один год. За этот год должна быть внедрена новая транспортная стратегия Уфы). При этом появившиеся новые маршруты не отменять. Вести еженедельный мониторинг их загруженности и востребованности. О любом изменении или продлении маршрута объявлять заранее всеми возможными способами (соцсети; СМИ; текстовые объявления и аудиозаписи на остановках и в транспортных средствах)

Продлить время работы городского транспорта всех форм собственности минимум до 22.00 с запретом поднимать плату за проезд в вечернее время, прописав это допсоглашением с любым частным перевозчиком.

Ввести (а точнее, восстановить имеющиеся во времена СССР) ночные рейсы из аэропорта и ж/д вокзала по основным магистралям с интервалом хотя бы 30 минут.

Вернуть некоторым маршрутам «экспрессную» систему, чтобы они останавливались не на каждой остановке. При этом обязательно иметь «простого» дублера.

Немедленно оборудовать все остановки города перечнем маршрутов и расписанием их движения (в том числе ночных), лучше с наглядными разноцветными схемами. Такие же схемы должны быть в каждом транспортном средстве.

Заранее (допустим, за 2-3 месяца) оповестив жителей, отменить трехзначную нумерацию маршрутов (оставив ее только для пригородных), вернувшись к простой и понятной 1-2-3-4-5…

Срочно проработать вопрос закупки новых транспортных средств в выбранной окраске, ВОВРЕМЯ объявив торги под общественным контролем для исключения победы «нужных» или аффилированных фирм. Просить федерального финансирования. Увы, на 19-й год уже поздно (либо внедряться в действующие целевые программы). Значит – на 20-й.

Разработать до конца года техзадания на перенос начиная с апреля 2019 года всех остановок общественного транспорта на Проспекте Октября и некоторых перегруженных улицах (Ленина, Первомайская и т п) от перекрестков на 70-100 метров вперед. А летом перенести.

Системные (конечно, далеко не все)

Максимально быстро решить юридические и финансовые вопросы для внедрения единой транспортной карты типа московской «90 минут».

С помощью честного конкурса набрать в городские и республиканские транспортные структуры квалифицированных специалистов.

Обратиться в профильные федеральные структуры и институты с заказом в течение 1-2 лет смоделировать абсолютно новую схему маршрутов, вспомнив советский опыт (маршруты 2,5,6,12,13,14,16,20, 23, 29 и т д и т п с учетом что появились новые микрорайоны). Не мне их учить, но очевидная схема такова. После введения единой транспортной карты в Уфе должно быть 3-4 «стержневых» маршрута (большие комфортабельные автобусы, можно «гармошки», строго муниципального подчинения) ориентации «север-юг», которые стартуют от крайних точек города с интервалом 3-5 минут в час «пик» и 10-15 минут в остальное время и проходят, например, один – по проспекту Октября, другой- по Комсомольской-Российской, третий – по Зорге и четвертый – экспресс – по проспекту Салавата Юлаева. Какие-то можно сделать КОЛЬЦЕВЫМИ (например 1А - «туда» - по проспекту, «обратно» - по Российской, и парный ему маршрут 1Б с обратной схемой). И от каждого микрорайона и/или пригорода к этим маршрутам, к «узловым» остановкам должны быть организованы «маршруты подвоза», где допустимо использовать и «ПАЗы», и «Газели» в нормальном техническом состоянии. Все! Человек, даже делая пересадку, не ущемлен в деньгах и возможности добраться до любой точки города. Плюс маршруты «вывоза» от каждой остановки городской электрички (ибо подниматься пешком от «Воронок» или топать от 1629 километра – то еще удовольствие)