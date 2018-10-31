mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии виновник ДТП оставил своего пассажира умирать в кювете

31 октября 2018, 07:28
Фото: mkset.ru
В Чишминском районе вынесли приговор виновнику аварии, оставившему пострадавшего без помощи.

23-летнего местного жителя признали виновным в нарушении сразу нескольких статей уголовного кодекса России.

В Чишминском районном суде было установлено, что ночью в октябре прошлого года обвиняемый после распития спиртного сел за руль автомобиля «Renault Logan». Вместе со своим 17-летним знакомым он отправился из с. Еремеево домой в с. Верхние Термы.

Мужчина не справился с управлением, при повороте направо опрокинул автомобиль в кювет.

Очевидцам, приехавшим на место сотрудникам ГИБДД, врачам, он рассказал о том, что ехал один.

Только спустя пару часов несовершеннолетнего пассажира виновника ДТП удалось найти в зарослях деревьев вблизи места ДТП. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице спустя некоторое время.

Вину свою мужчина не признал. Его приговорили к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением управлять автомобилем на три года.

Материалы по теме
В Башкирии осудили виновника смертельного ДТПВ Башкирии произошло крупное ДТП: 5 человек пострадали, из них двое – детиСмертельное ДТП в Башкирии унесло жизни водителя и его пассажира
#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48