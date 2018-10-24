В Башкирии осудили виновника смертельного ДТП

33-летний мужчина признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ноябре 2017 года мужчина возвращался в поселок Чишмы за рулем легкового автомобиля «Kia Spektra». Он нарушил требование дорожного знака «Обгон запрещен» и попытался обогнать грузовик «КамАЗ», выехав на встречку и столкнулся с «Ваз 21140».

В результате аварии 56-летняя пассажирка «Ваз 21140» погибла на месте происшествия, 57-летний водитель скончался от полученных травм в реанимации.

Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на три года и взыскал компенсацию морального вреда в размере 1,8 миллионов рублей.