В Башкирии произошло крупное ДТП: 5 человек пострадали, из них двое – дети
Сегодня, 17:27ПроисшествияЗиля АскероваФото: ГУ МЧС России по РБ
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По этой причине изменено движение транспорта на этом участке автодороги М-7.
Дорожное происшествие зафиксировано сегодня, 14:55 часов в Дюртюлинском районе республики. Недалеко от деревни Куккуяново, на 1245 км автодороги М-7 столкнулись три автомобиля – два ВАЗ-2114 и “Рено-Сандеро”.
В МЧС РФ по РБ сообщили, что погибших нет, но пострадали пять человек. Из них двое дети по 1,5 и 10 лет.
В ведомстве сообщают, что на месте работают силы и средства ФГКУ “26 отряд ФПС по РБ”. Психолог МЧС также оказывает помощь пострадавшим.
На дороге, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.
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