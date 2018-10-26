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В Башкирии произошло крупное ДТП: 5 человек пострадали, из них двое – дети
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Башкирии произошло крупное ДТП: 5 человек пострадали, из них двое – дети

Сегодня, 17:27ПроисшествияЗиля АскероваФото: ГУ МЧС России по РБ
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