УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия

Всего в первом полугодии УРАЛСИБ выдал более 5 тысяч кредитов на общую сумму 3,46 млрд рублей, удвоив объемы автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования.