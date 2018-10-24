Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Предложение действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.
При открытии расчетного счета в Банке УРАЛСИБ клиенты-предприниматели получат в подарок до 50 000 рублей на продвижение своего бизнеса на проектах Mail.Ru и в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте через рекламную платформу myTarget (Mail.Ru Group).
Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю достаточно открыть расчётный счет в Банке в городах проведения пилота. Каждый новый клиент получит индивидуальный промо-код, который необходимо активировать при регистрации аккаунта в myTarget в качестве рекламодателя-юридического лица.
Подробности на сайте Банка УРАЛСИБ.
myTarget — рекламная платформа Mail.Ru Group, объединяющая все крупнейшие в России и СНГ социальные сети (ВКонтакте и Одноклассники) и сервисы с общим охватом более 140 млн человек.
Кроме того, партнерская сеть myTarget включает 4000 приложений и мобильных сайтов сторонних разработчиков, что позволяет рекламодателям существенно расширить охват кампаний. Сервис содержит 400 таргетингов, в том числе гиперлокальную рекламу, динамический ретаргетинг, уровень дохода пользователей, контекстный таргетинг, поэтому даже самый узкоспециализированный бизнес найдет свою целевую аудиторию.
Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для старта бизнеса: регистрация ООО/ИП на сайте банка, резервирование расчетного счета, бесплатное обучение в Университете бизнеса, поиск первых контрагентов в магазине решений «Бизнес-плейс». Для начинающих предпринимателей разработаны пакеты услуг, в том числе, пакет «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания. А с октября текущего года Банк запустил новый, удобный для предпринимателей, интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-онлайн».
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.