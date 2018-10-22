Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занял 6 место в рейтинге банков по объему кредитования на приобретение квартиры в новостройке, согласно исследованию компании «Русипотека» на 1.09.2018 года.

Объем выданных кредитов на приобретение новостроек за восемь месяцев 2018 года в Банке УРАЛСИБ составил более 10,6 млрд рублей. Доля кредитования приобретения первичного жилья в общем объеме ипотечного кредитования Банка за этот период – около 50%.

В рейтинге частных банков по объему кредитования на приобретение новостроек ПАО «БАНК УРАЛСИБ» находится на 2 месте. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).