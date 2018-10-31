Президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство в партии главы Нефтекамска

Речь идет о двухкомнатной квартире, которую глава города своим постановлением предоставил замначальнику местной полиции для проживания в качестве служебного жилья. Это было в 2014 году и уже на следующий год эта квартира была выведена из специализированного городского жилищного фонда, а потом передана в собственность сотруднику полиции.