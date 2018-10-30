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Новая забастовка водителей автобусов в Башкирии - теперь и в «Башавтотрансе»

30 октября 2018, 13:25
Водители «Башавтотранса» устроили забастовку в Стерлитамаке.

Сегодня, 30 октября, пережила транспортный коллапс вторая столица Башкирии – город Стерлитамак. Об этом сообщил городской портал sterlitamakcity.ru.

Издание сообщило, что на линию не вышли водители автобусного маршрута №17. А также маршруток №№ 31, 32, 33, 35, 36.

По данным портала sterlitamakcity.ru, возможная причина акции - несогласие с назначением новым руководителем стерлитамакского филиала ГУП «Башавтотранс» Марата Абдукадырова. Сам руководитель с утра провел переговоры с водителями и пытался урегулировать конфликтную ситуацию.

Это уже не первая подобная акция протеста со стороны городских перевозчиков. 23 октября 1124 нелегальные маршрутки не вышли на линию из-за рейдов ГИБДД и Ространснадзора, по данным госкомтранса Башкирии. В этот раз забастовку устроили водители легального перевозчика.

- На работу не вышли порядка десяти человек, никакого коллапса не было, - сказал Медиакорсети по телефону глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов. - Раздули из мухи слона.

Причину конфликта глава города Медиакорсети подтвердил.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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