Новая забастовка водителей автобусов в Башкирии - теперь и в «Башавтотрансе»

Это уже не первая подобная акция протеста со стороны городских перевозчиков. 23 октября 1124 нелегальные маршрутки не вышли на линию из-за рейдов ГИБДД и Ространснадзора, по данным госкомтранса Башкирии. В этот раз забастовку устроили водители легального перевозчика.