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На соцзащиту населения Башкирии до 2020 года дополнительно направят 1,5 млрд рублей

30 октября 2018, 18:31
Об этом заявили на заседании правительства республики.

На нем было принято постановление Правительства РБ «О внесении изменений в государственную программу «Социальная защита населения Республики Башкортостан».Объем финансового обеспечения государственной программы в 2017-2020 годах в рамках бюджетной актуализации планируется увеличить за счет всех источников в целом на 1,4% или на 1,5 млрд рублей, – сообщил и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников. В том числе, из федерального бюджета – 522,4 млн рублей, республиканского бюджета – 920,5 млн рублей, государственных внебюджетных фондов – 30 млн рублей, внебюджетных источников – на 51,4 млн рублей. В итоге общий объем финансового обеспечения госпрограммы составит 109,5 млрд рублей.

Среди дополненных показателей программы - «Суммарный коэффициент рождаемости», «Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг», «Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий».

Напомним, ранее мы писали о том, что доходы консолидированного бюджета республики составили 175 миллиардов рублей. Расходы консолидированного бюджета Башкирии за 9 месяцев текущего года составили 138 миллиардов рублей. Рост расходов составил по сравнению с прошлым годом 11%. Основная часть расходов консолидированного бюджета Башкирии – «социалка» - 75,7% всех расходов.

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