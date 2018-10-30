На соцзащиту населения Башкирии до 2020 года дополнительно направят 1,5 млрд рублей

На нем было принято постановление Правительства РБ «О внесении изменений в государственную программу «Социальная защита населения Республики Башкортостан».– Объем финансового обеспечения государственной программы в 2017-2020 годах в рамках бюджетной актуализации планируется увеличить за счет всех источников в целом на 1,4% или на 1,5 млрд рублей, – сообщил и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников. В том числе, из федерального бюджета – 522,4 млн рублей, республиканского бюджета – 920,5 млн рублей, государственных внебюджетных фондов – 30 млн рублей, внебюджетных источников – на 51,4 млн рублей. В итоге общий объем финансового обеспечения госпрограммы составит 109,5 млрд рублей.