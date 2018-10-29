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Врачам Башкирии разрешили выписывать рецепты в электронном виде

29 октября 2018, 10:52
Нововведения касаются работников частных клиник.

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкирии внесли изменения в закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан». Согласно нововведениям, они смогут своим пациентам выдавать рецепты, справки, медицинские заключения в электронном виде. Если, конечно, сам пациент не против электронного документооборота.

- Электронный документооборот приобретает все большее распространение в различных сферах. Поэтому соответствующая корректировка действующего законодательства также должна проводиться своевременно, – сказал спикер Курултая Константин Толкачев.

Также частные медицинские организации получили право создавать медицинские информационные системы, в которых будут данные о пациентах, о том, как и чем их лечат. Все это будет можно сделать при условии соблюдения норм законодательства о защите персональных данных.

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