В Уфе мужчина избил врача за отказ открыть больничный лист

33-летнего уфимца обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Если говорить проще, то за избиение врача в его кабинете.

По версии следствия, в августе 2017 года в травмпункте уфимской ГКБ № 21 мужчина ворвался в кабинет к травматологу-ортопеду и несколько раз ударил его по лицу и голове. И даже когда травматолог упал, разозленный мужчина продолжал бить по голове. А потом удалился.

- Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления, пояснив, что разозлился из-за отказа врача открывать ему больничный лист, - пояснили в прокуратуре. - Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников полиции, разбой и мошенничество.