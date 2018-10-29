В новом году в квитанциях появится графа за оказание услуги по обращению с ТКО

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ ТКО – это то, что возникает и накапливается в наших домах, на участках, в ходе деятельности человека (остатки еды, упаковка, посуда, бумага, одежда), то есть привычный бытовой мусор, который образуется ежедневно. Это привычный бытовой мусор, который образуется ежедневно. При этом в перечень ТКО не входит часть отходов, которые нельзя по тем или иным причинам выбросить в мусорный контейнер. Это сломанная или старая мебель, строительный мусор, ртутные лампы, батарейки.