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В новом году в квитанциях появится графа за оказание услуги по обращению с ТКО

29 октября 2018, 11:02
Дело в том, что с февраля будущего года Башкирия перейдет на новую систему обращения с отходами, как, впрочем, и вся страна.

Пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкирии опубликовала разъяснения по поводу грядущих изменений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ ТКО – это то, что возникает и накапливается в наших домах, на участках, в ходе деятельности человека (остатки еды, упаковка, посуда, бумага, одежда), то есть привычный бытовой мусор, который образуется ежедневно. Это привычный бытовой мусор, который образуется ежедневно. При этом в перечень ТКО не входит часть отходов, которые нельзя по тем или иным причинам выбросить в мусорный контейнер. Это сломанная или старая мебель, строительный мусор, ртутные лампы, батарейки.

С нового года государство намерено взять под контроль сферу обращения с ТКО. Для этого формируется институт региональных операторов, которые станут отвечать за всю цепочку движения отходов и займутся максимальным извлечением из них полезных компонентов, а также утилизацией мусора на современных полигонах. Региональный оператор будет располагать мусоросортировочным комплексом, где из ТКО будут извлекать полезные фракции: стекло, бумагу, пластик, органические отходы, которые будут отправлены на переработку. Оставшуюся часть мусора спрессуют и вывезут на лицензированный полигон, где захоронят без вреда для человека и окружающей среды.

Часть средств на эти работы будет вносить население через коммунальные квитанции Новая строка«за оказание услуги по обращению с ТКО» появится в них в феврале 2019 года.

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