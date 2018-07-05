В интернете запущен обучающий проект о раздельном сборе мусора

На сайте мусорраздельно.рф есть пошаговые инструкции для жителей многоквартирных домов по самостоятельной организации раздельного сбора отходов своих домов.
Обучающий проект движения ЭКА основан на успешном практическом опыте. Он осуществляется под эгидой Комитета общественных связей правительства Москвы и вполне применим для всех городов страны.
Для того, чтобы получить инструкции, необходимо зарегистрироваться на сайте.
Здесь вы найдете:
- путеводитель с инструкциями и практическими советами, как убедить домоуправление или управляющую компанию в пользе раздельного сбора мусора и как найти компанию для вывоза вторсырья для дальнейшей переработки, какие установить контейнеры;
- готовые просветительские материалы для вовлечения жителей в раздельный сбор отходов (плакаты, листовки, наклейки для контейнеров);
- вдохновляющие примеры лучших российских практик налаживания раздельного сбора на придомовых территориях.
Жители Башкирии, собирая мусор раздельно, смогут экономить на вывозе. Так, после внедрения раздельного сбора в ТСЖ “Новая Опалиха” в Красногорске и ТСЖ “В Раменках” в Москве экономия на вывозе твердых коммунальных отходов составляет от 100 000 до 200 000 рублей в год, а прибыль от продажи вторсырья – до 10 000 рублей ежемесячно.
- Контейнеры для раздельного сбора отходов в своем дворе – не мечта, а реальность. Чтобы они появились, достаточно конкретных практических действий. Все они подробно описаны на мусорраздельно.рф. Я сама и другие активные жители проверили это на практике и теперь вносим вклад в решение проблемы мусора и одновременно экономим средства жителей нашего дома, - рассказывает координатор проектов движения ЭКА Мария Малороссиянова.