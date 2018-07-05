В интернете запущен обучающий проект о раздельном сборе мусора

Обучающий проект движения ЭКА основан на успешном практическом опыте. Он осуществляется под эгидой Комитета общественных связей правительства Москвы и вполне применим для всех городов страны.

Для того, чтобы получить инструкции, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Здесь вы найдете:

- путеводитель с инструкциями и практическими советами, как убедить домоуправление или управляющую компанию в пользе раздельного сбора мусора и как найти компанию для вывоза вторсырья для дальнейшей переработки, какие установить контейнеры;

- готовые просветительские материалы для вовлечения жителей в раздельный сбор отходов (плакаты, листовки, наклейки для контейнеров);

- вдохновляющие примеры лучших российских практик налаживания раздельного сбора на придомовых территориях.

Жители Башкирии, собирая мусор раздельно, смогут экономить на вывозе. Так, после внедрения раздельного сбора в ТСЖ “Новая Опалиха” в Красногорске и ТСЖ “В Раменках” в Москве экономия на вывозе твердых коммунальных отходов составляет от 100 000 до 200 000 рублей в год, а прибыль от продажи вторсырья – до 10 000 рублей ежемесячно.