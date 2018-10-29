Пять мнений о первых шагах Радия Хабирова: Всё хорошо, но есть нюансы

За длительный период руководства администрацией президента Башкортостана у Хабирова было много сложных и острых моментов, но он не прятался за подчиненными, соответственно брал ответственность на себя и держал высокую планку. Поэтому после настройки управленческой системы в республики, полагаю, все будет идти в относительно умеренном режиме. Но сейчас на Хабирова смотрит не только федеральный центр и региональные элиты, а все жители республики, и вероятность вялой реакции на системные проблемы точно исключена. Сегодня Хабирова серьёзно воспринимают не только подчиненные, но и федеральные структуры, силовики. Усиление взаимодействия с ними повышает уровень управляемости регионом, а значит и общей эффективности работы госаппарата.