Радий Хабиров о нелегальных перевозчиках в Уфе: «Это Техас какой-то»

Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров призвал к ответу чиновников, отвечающих за работу транспортной отрасли. - Когда на территории Уфы перестанут ходить нелегальные автобусы? Это что, нерешаемая проблема? – обратился от к подчиненным.

- Нет, почему, решаемая, - ответил Салават Хусаинов, представляющий на совещании администрацию Уфы.

– У нас в регионе нет правоохранительных структур? – продолжил свои вопросы Радий Хабиров. – Обратитесь к Совету безопасности. Москва – десятимиллионный город. Вы не представляете, что там было, но сейчас в Москве нелегальных перевозчиков нет. Во многих крупных городах такая же ситуация. В Казани, например, так. У вас тут в Уфе Техас какой-то.

Врио главы республики припомнил историю с перестрелкой между водителями, происшедшую не так давно под Уфой. И заявил, что возмущен подобным состоянием дел.