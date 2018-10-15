Радий Хабиров о нелегальных перевозчиках в Уфе: «Это Техас какой-то»
Врио главы Башкирии потребовал в кратчайшие сроки навести порядок на рынке пассажирских перевозок.
Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров призвал к ответу чиновников, отвечающих за работу транспортной отрасли. - Когда на территории Уфы перестанут ходить нелегальные автобусы? Это что, нерешаемая проблема? – обратился от к подчиненным.
- Нет, почему, решаемая, - ответил Салават Хусаинов, представляющий на совещании администрацию Уфы.
– У нас в регионе нет правоохранительных структур? – продолжил свои вопросы Радий Хабиров. – Обратитесь к Совету безопасности. Москва – десятимиллионный город. Вы не представляете, что там было, но сейчас в Москве нелегальных перевозчиков нет. Во многих крупных городах такая же ситуация. В Казани, например, так. У вас тут в Уфе Техас какой-то.
Врио главы республики припомнил историю с перестрелкой между водителями, происшедшую не так давно под Уфой. И заявил, что возмущен подобным состоянием дел.
Он поставил срок, чтобы навести порядок на рынке нелегальных перевозок и отчитаться о проделанной работе 1 декабря.