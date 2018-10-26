В Уфе спасатели вытащили мужчину из восьмиметрового колодца

Застрявшего пытались вытащить самостоятельно на протяжении двух часов, когда стало понятно, что без помощи спасателей не обойтись.
Когда сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место, выяснилось, что трое рабочих углубляли на участке колодец, и в какой-то момент мужчина, работающий внизу, наткнулся на плывун и провалился в него. Его коллеги пытались вытащить его, но пострадавший работал в защитном костюме, из-за чего его нижнюю часть туловища полностью засосало в жидкую глину. До приезда спасателей рабочие опустили вниз веревку и лестницу, и начали вычерпывать ведрами прибывающую воду.
Спасатели установили трипод с лебедкой, один из спасателей спустился вниз к пострадавшему, надел на него каску и спасательную косынку, после чего мужчину подняли наверх с глубины 8-ми метров.
Рабочего 1980 года рождения предварительно с общим переохлаждением передали бригаде «скорой помощи».