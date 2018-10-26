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В Уфе спасатели вытащили мужчину из восьмиметрового колодца

26 октября 2018, 09:55
25 октября около 14:30 в ИДЦ Уфы позвонил мужчина и сообщил, что его товарищу срочно требуется помощь спасателей: он находится в колодце по шею в жидкой глине и не может оттуда выбраться, сообщили в управлении гражданской защиты города.

Застрявшего пытались вытащить самостоятельно на протяжении двух часов, когда стало понятно, что без помощи спасателей не обойтись.

Когда сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место, выяснилось, что трое рабочих углубляли на участке колодец, и в какой-то момент мужчина, работающий внизу, наткнулся на плывун и провалился в него. Его коллеги пытались вытащить его, но пострадавший работал в защитном костюме, из-за чего его нижнюю часть туловища полностью засосало в жидкую глину. До приезда спасателей рабочие опустили вниз веревку и лестницу, и начали вычерпывать ведрами прибывающую воду.

Спасатели установили трипод с лебедкой, один из спасателей спустился вниз к пострадавшему, надел на него каску и спасательную косынку, после чего мужчину подняли наверх с глубины 8-ми метров.

Рабочего 1980 года рождения предварительно с общим переохлаждением передали бригаде «скорой помощи».

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