В Уфе спасатели вытащили из ямы беременную лошадь

Вчера вечером, 9 октября, Управление гражданской защиты проводили операцию по спасению беременной лошади. Животное угодило в яму и самостоятельно выбраться не смогло. Спасатели расчистили площадку возле лошади, а также сделали подкоп к яме. Но вытащить бедняжку смогли только с помощью манипулятора.