В Уфе спасатели вытащили из ямы беременную лошадь

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К счастью, она не пострадала.
Вчера вечером, 9 октября, Управление гражданской защиты проводили операцию по спасению беременной лошади. Животное угодило в яму и самостоятельно выбраться не смогло. Спасатели расчистили площадку возле лошади, а также сделали подкоп к яме. Но вытащить бедняжку смогли только с помощью манипулятора.
Как рассказали в управлении, лошадь не пострадала, а опасное место было огорожено, чтобы впредь подобных ЧП не происходило.
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