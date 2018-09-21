В Уфе за один вечер спасатели помогли выйти из леса четырем грибникам

В Уфе за один вечер спасатели помогли выйти из леса четырем грибникамВидео
Сегодня, 12:56Рустэм Башкирцев
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20 сентября вечером в лесном массиве около поселка Базилевка потерялись две группы лесников по пять и три человека в каждой, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.
Спасатели помогли выйти из леса четырем грибникамВидео
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Сюжеты: Видео
Группа побольше смогла выйти самостоятельно, за исключением дедушки, который практически вышел к садовому товариществу. Спасатели отправились на поиски второй группы – троих обнаружили довольно быстро. Женщины собирали грибы с самого утра, а когда поняли, что заблудились, несколько часов кружили по лесу и уже вечером обратились за помощью к спасателям.
Уфимок вывели из леса и подвезли до парома, но тут позвонила женщина из первой группы. Они вернулись к себе, а дедушка, который уже должен был быть дома, нет. Через некоторое время спасатели 76-летнего мужчину нашли живым и невредимым – пенсионер не дошел до дороги буквально 400 метров. Спасатели помогли пожилому уфимцу выйти из леса и сопроводили до его садового участка.
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