В Уфе за один вечер спасатели помогли выйти из леса четырем грибникам

Группа побольше смогла выйти самостоятельно, за исключением дедушки, который практически вышел к садовому товариществу. Спасатели отправились на поиски второй группы – троих обнаружили довольно быстро. Женщины собирали грибы с самого утра, а когда поняли, что заблудились, несколько часов кружили по лесу и уже вечером обратились за помощью к спасателям.

Уфимок вывели из леса и подвезли до парома, но тут позвонила женщина из первой группы. Они вернулись к себе, а дедушка, который уже должен был быть дома, нет. Через некоторое время спасатели 76-летнего мужчину нашли живым и невредимым – пенсионер не дошел до дороги буквально 400 метров. Спасатели помогли пожилому уфимцу выйти из леса и сопроводили до его садового участка.