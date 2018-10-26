Экзамены на должность мэра Уфы: не справились четыре кандидата, прогуляли – двое

- Из оставшихся семи кандидатов четверо не смогли ответить на все вопросы комиссии. Справились с заданиями только трое. Вопросы в основном касались знания законодательства. Каждого кандидата в мэры комиссия спрашивала около получаса, - рассказал Медиакорсети Рустам Хафизов.