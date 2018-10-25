В Башкирии штрафы на дорогах теперь пойдут в Дорожный фонд

По словам председателя госкомтранспорта Тимура Мухаметьянова, дополнительный источник формирования Дорожного фонда позволит увеличить объём средств, направляемых на ремонт и строительство дорог межмуниципального и местного значения. Сейчас Башкирия находится на третьем месте в России по доведению средств Дорожного фонда муниципалитетам, до них доводится одна треть всего Дорожного фонда, или более 6 миллиардов рублей.