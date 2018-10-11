Дорожный фонд Башкирии увеличится на 1,6 млрд за счет штрафов

Вчера, 10 октября, депутаты комитета Курултая по бюджету утвердили к принятию в первом чтении поправку в республиканский закон «О дорожном фонде». Напомним, что этим летом появились определенные изменения в Бюджетном кодексе России, которые изменят финансирование дорожного фонда, в том числе, и в Башкирии.

Напомним, с 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД будут поступать в дорожный фонд субъекта, а не в консолидированный бюджет республики.