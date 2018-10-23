Платить меньше, ждать дольше: Что обсуждали на закрытом совещании перевозчиков Уфы

Вчера, 22 октября, в уфимском городском управлении транспорта состоялось совещание контрольно-надзорных органов при участии перевозчиков города. Изначально анонсировалось, что в нем смогут принять участие и представители СМИ, однако в самом начале мероприятия они были удалены из зала. Начальник транспортного управления Андрей Федосов отметил, что такие совещания будут проходить еженедельно и они носят “закрытый формат”.

Нам удалось дозвониться до одного из участников мероприятия – юриста ООО “Транслайн” Станислава Урманцева. По его словам, перевозчики договорились “не распространяться о подробностях” совещания, но в беседе с Медиакорсетью он все же остановился на некоторых моментах.

По словам Урманцева, власти Уфы и представители контрольно-надзорных органов сообщили перевозчикам о будущих изменениях в сфере общественного транспорта в столице Башкирии. Им стало известно, что на основной транспортной артерии города – по проспекту Октября будет работать только один перевозчик с транспортным парком большого формата. Малогабаритные транспортные средства полностью перейдут на второстепенные и ведущие к проспекту Октября маршруты.

- Один из таких крупноформатных автобусов стоит около 10-15 млн рублей. Для обслуживания проспекта Октября их необходимо около 300 штук. Ни у одного из уфимских перевозчиков таких денег нет, а если брать кредит, то он не скоро окупится, так как планируется сделать проезды недорогими – около 12-15 рублей. Скорее всего, в Уфу придет сторонний перевозчик, - комментирует Станислав Урманцев.

По его словам, власти Уфы намерены перестроить общественный транспорт города по подобию Казани и Калининграда, однако не учитывают географические особенности городов.

- Казань по форме напоминает котел, а Уфа – вытянутая. Если по столице Татарстана перевозчикам выгоден любой из маршрутов, у нас можно зарабатывать только на проспекте Октября. К тому же, забывают, что в Казани есть метро, - рассказывает наш собеседник.

По его мнению, введение на центральной магистрали Уфы перевозчика с крупноформатным транспортом приведет к увеличению времени ожидания пассажиров на остановках до 30 минут – большие автобусы должны быть наполнены.

- Ни в администрации города, ни республики нет людей, знающих тему общественного транспорта изнутри. Я считаю, то, что они нам предлагают – утопия,- говорит юрист.

Юрист ООО “Транслайн” также прокомментировал сегодняшнюю “забастовку” нелегальных перевозчиков.

- Мы никому из наших водителей не давали команды не выходить на работу сегодня, но и не запрещали этого делать. Никому не хочется платить по пять тысяч рублей и лишаться своего транспорта, - отметил он.

Напомним, вчера в течение дня также состоялся рейд на остановках транспорта Уфы. В результате, Ространснадзор арестовал три автобуса нелегальных перевозчиков. Сколько было оштрафовано, пока неизвестно.