Глава Башкирии - депутатам: Хочу видеть в вас партнера

- В вашем лице я хотел бы видеть партнера с самостоятельным взглядом на развитие республики, партнера, который мог бы отстаивать свою позицию, партнера, который не перекладывал бы ответственность на исполнительную власть или на главу региона, а разделял бы эту ответственность и вместе решал сложные задачи, стоящие перед нами.